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Şans Topu sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Şans Topu büyük ikramiyesi ne kadar 14 Eylül 2022? Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak ve büyük ikramiye ne kadar 14 Eylül 2022?

Şans Topu'nda heyecan bugün kaldığı yerden devam ediyor. 5+1 bilen katılımcıların büyük ikramiyeyi kazanacağı Şans Topu'nda çekiliş saati için geri sayım başladı. Peki, Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve büyük ikramiye ne kadar? İşte, ayrıntılar...

14.09.2022 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sisal Şans tarafından düzenlenen ve her Çarşamba ile Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Zengin olma hayaliyle araştırma yapan binlerce vatandaş, çekiliş saati ve büyük ikramiyeyi merak ediyor. İşte, 14 Eylül 2022 Şans Topu çekilişine dair tüm bilgiler...

  • ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Şans Topu çekilişi bugün saat 20:00'de gerçekleştirilecek.

     

  • ŞANS TOPU BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR 14 EYLÜL 2022?

    Şans Topu'nda günün büyük ikramiyesi 3.6 milyon lira olarak açıklandı.

  • ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

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