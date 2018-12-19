Şans Topu çekilişi ile 914. haftanın şanslı rakamları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu oyununda 1'den 34'e kadar topların bulunduğu ve 1'den 14'e kadar topların bulunduğu iki ayrı küre içerisinden şanslı rakamlar belirleniyor. Geçen haftaki çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca 661 bin 888 liralık ikramiye bu akşamki çekilişe devretmişti. İşte 19 Aralık Şans Topu çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 19 ARALIK: 12 - 14 - 15 - 25 - 33 + 8

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta da 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 2. kez devrederek, 1 milyon 346 bin lirayı buldu. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.346.209,77 TL 5 bilen kişi sayısı : 15 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.562,30 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 203 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 337,60 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.772 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,95 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.163 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,80 TL 3 bilen kişi sayısı : 79.488 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 57.670 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,65 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 187.320 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 12 ARALIK: 01 - 02 - 08 - 22 - 27+14