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Şans Topu sonuçları açıklanmak üzere! Kazanan numaralar belli oluyor!

Şans Topu çekilişi haftanın üçüncü gününde gerçekleştirilecek. Birazdan, 23 Kasım Çarşamba gününün kazandırmaya devam eden Şans Topu numaraları ve büyük ödülü sizlerle...

Giriş: 23.11.2022 - 18:28 | Güncelleme: ABONE OL
Şans Topu sonuçları belli oluyor! 20 Kasım 2022 Perşembe Şans Topu numaraları açıklanıyor |Son dakika: Şans Topu sonuç sayfası sorgulama ekranı!

Her Çarşamba ve Pazar günleri, gerçekleştirilen Şans Topu, bu akşam da izleyiciler karşısında canlı olarak çekilecek. Saat 20.00'de, canlı yayında çekilecek numaralar açıklanacak. İşte, 23 Kasım Çarşamba Şans Topu numaraları ve Şans Topu sorgulama ekranı...

23 KASIM ÇARŞAMBA 2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR...

Şans topu çekilişi saat 20:00'da gerçekleştirilecek ve haberimize eklenecektir.

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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