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Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki gün çekilen Şans Topu'nun bu haftalık sonuçları belli oldu. İşte, 17 Mayıs Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları...

Giriş: 17.05.2023 - 20:07 | Güncelleme: ABONE OL
Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Şans Topu sonuçları ve kazandıran Şans Topu numaraları hangileri?
HABERTURK.COM

Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri canlı yayında gerçekleşen Şans Topu çekilişi açıklandı. Milli Piyango tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonucunda 17 Mayıs Çarşamba 2023 Şans Topu sonuçları belli oldu. İşte, detaylar...

17 MAYIS ÇARŞAMBA 2023 ŞANS TOPU SONUÇLARI

14- 21 - 22 - 25 - 29 - 2

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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