Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 3 Kasım Pazar Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası

        Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: İşte kazandıran numaralar...

        Şans Topu'nda çekiliş bu akşam gerçekleştiriliyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 3 Kasım Pazar Şans Topu çekilişi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 16:54 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şans Topu kazandıran numaralar...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şans Topu'nda çekiliş heyecanı bugün bir kez daha nefesleri kesmeyi sürdürdü. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu için nefesler tutuldu. İşte 3 Kasım Pazar 2024 haftanın son çekilişinde günün kazandıran numaraları ve sonuç sorgulama ekranı...

        3 KASIM 2024 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

        REKLAM

        Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, 3'ü ağır 16 yaralı
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, 3'ü ağır 16 yaralı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Jose Mourinho'nun Trabzonspor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Trabzonspor 11'i...
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Habertürk Anasayfa