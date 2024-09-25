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        Haberler Bilgi Gündem Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 25 Eylül Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası

        Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: İşte kazandıran numaralar...

        Şans Topu'nda çekiliş bu akşam gerçekleştiriliyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 25 Eylül Çarşamba Şans Topu çekilişi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 18:49 Güncelleme: 25.09.2024 - 23:01
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        Şans Topu kazandıran numaralar...
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        Şans Topu'nda çekiliş heyecanı bugün bir kez daha nefesleri kesmeyi sürdürdü. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu için nefesler tutuldu. İşte 25 Eylül Çarşamba 2024 haftanın ilk çekilişinde günün kazandıran numaraları ve sonuç sorgulama ekranı...

        25 EYLÜL 2024 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

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        Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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