Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası

        Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: İşte kazandıran numaralar...

        Şans Topu'nda çekiliş bu akşam gerçekleştiriliyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 20 Ağustos Çarşamba Şans Topu çekilişi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 19:18 Güncelleme: 20.08.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şans Topu kazandıran numaralar...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şans Topu'nda çekiliş heyecanı bugün bir kez daha nefesleri kesmeyi sürdürdü. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu için nefesler tutuldu. İşte 20 Ağustos Çarşamba 2025 haftanın ilk çekilişinde günün kazandıran numaraları ve sonuç sorgulama ekranı...

        20 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

        REKLAM

        Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Dev maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Habertürk Anasayfa