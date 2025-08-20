Şans Topu'nda çekiliş heyecanı bugün bir kez daha nefesleri kesmeyi sürdürdü. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu için nefesler tutuldu. İşte 20 Ağustos Çarşamba 2025 haftanın ilk çekilişinde günün kazandıran numaraları ve sonuç sorgulama ekranı...

20 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

REKLAM advertisement1

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

REKLAM

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.