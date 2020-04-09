Şans Topu 8 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 8 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

8 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI 2020: 04 - 05 - 08 - 09 - 11 + 12

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / ÇİNE - BALIKESİR / EDREMİT

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 673.150,20 TL 5 bilen kişi sayısı : 17 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.025,95 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 175 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 521,95 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.293 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 49,75 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 4.695 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,30 TL 3 bilen kişi sayısı : 64.696 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,60 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 47.026 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,40 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 156.69 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

1 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI 2020: 04 - 05 - 08 - 09 - 11 + 12

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / ÇİNE - BALIKESİR / EDREMİT

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 639.095,86 TL 5 bilen kişi sayısı : 10 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.185,30 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 14 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 723,90 TL 4 bilen kişi sayısı : 1.881 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 54,85 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 4.095 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 30,50 TL 3 bilen kişi sayısı : 58.933 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,55 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 40.434 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,75 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 137.562 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL