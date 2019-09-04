Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirdiği çekilişle birlikte belli oldu. İki farklı küreden çekilen toplarla belirlenen rakamlardan 5+1'i tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Şans Topu'nda geçen hafta Sakarya Adapazarı'ndan 5+1 bilen 1 talihli 842 bin 112 liralık büyük ikramiyenin tek sahibi oldu. İşte Şans Topu çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 4 EYLÜL: 6 - 15 - 18 - 21 - 24 + 7

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr üzerinden saat 21.15'te canlı yayınlandı. Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 28 AĞUSTOS: 01 - 15 - 24 - 32 - 33 + 04

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: SAKARYA / ADAPAZARI

5+1 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 16

4+1 bilen kişi sayısı : 167

4 bilen kişi sayısı : 2.243

3+1 bilen kişi sayısı : 5.082

3 bilen kişi sayısı : 69.285

2+1 bilen kişi sayısı : 50.169

1+1 bilen kişi sayısı : 175.217



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 842.112,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.093,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 650,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 60,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL