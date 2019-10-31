Şans Topu 30 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 30 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 30 EKİM 2019: 1 - 10 - 30 - 32 - 34 + 3

5+1 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.863.562,43 TL 5 bilen kişi sayısı : 22 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.159,85 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 203 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 601,30 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.043 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 50,20 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.922 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 31,20 TL 3 bilen kişi sayısı : 83.316 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,75 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 57.131 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,00 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 202.128 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL

ŞANS TOPU OYUNU NEDİR

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

MPİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 23 EKİM 2019: 10 - 14 - 16 - 29 - 26 + 11