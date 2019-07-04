Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, MPİ 3 Temmuz Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 3 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 03 - 07 - 09 - 17 - 24 + 06

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / CEYHAN - ÇORUM / MERKEZ - KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ

5+1 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 555.320,70 TL 5 bilen kişi sayısı : 28 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.974,75 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 291 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 381,60 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.667 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 37,90 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 8.374 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,95 TL 3 bilen kişi sayısı : 100.421 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 66.291 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,45 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 206.641 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

Şans Topu oyununun 942. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 555 bin 320 lira 70'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 28 kişi 2 bin 974 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 291 kişi 381 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 667 kişi 37 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 374 kişi 19 lira 95'er kuruş, 3 bilen 100 bin 421 kişi 3 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 291 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 206 bin 641 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Adana'nın Ceyhan, Çorum'un merkez ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 581 bin 390 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 921 bin 661 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 514 bin 71 lira 5 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.