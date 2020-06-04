Şans Topu 3 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 3 Haziran 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

ŞANS TOPU SONUÇLARI 3 HAZİRAN 2020: 06 - 07 - 09 - 23 - 32 + 1

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / BUCA - KONYA / SEYDİŞEHİR

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 406.656,15 TL 5 bilen kişi sayısı : 18 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.372,75 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 189 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 555,40 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.743 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 47,90 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.002 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 31,90 TL 3 bilen kişi sayısı : 77.197 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,40 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 45.225 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,55 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 152.215 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 27 MAYIS 2020: 3 - 5 - 11 - 23 - 31 + 13

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AMASYA / MERZİFON - ÇANAKKALE / MERKEZ

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 356.785,75 TL 5 bilen kişi sayısı : 12 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.754,80 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 210 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 438,45 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.125 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 36,85 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.277 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,30 TL 3 bilen kişi sayısı : 79.030 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 43.573 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,85 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 136.764 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL