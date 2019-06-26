Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şans Topu'nda iki küreden belirlenen toplam 6 şanslı rakam, büyük ödülün sahibini belirliyor. Şans Topu'nda 5 şanslı rakam 1'de 34'e kadar numaralı topların yer aldığı topların arasından belirleniyor. 1 şanslı rakam ise 1'den 14'e kadar numaralı topların yer aldığı topların arasından belirleniyor. 26 Şans Topu çekilişine dair detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 26 HAZİRAN: 1 - 4 - 14 - 29 - 34 + 10

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Şans Topu sonuçları belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

GEÇEN HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI - 19 HAZİRAN: 15 - 16 - 17 - 27 - 28 + 04