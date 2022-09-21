Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla beraber Şans Topu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öte yandan büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ve Şans Topu bilet sorgulama ekranı araştırması talihli adaylar tarafından merak ediliyor. İşte 21 Eylül 2022 Şans Topu çekilişiyle ilgili merak edilenler...