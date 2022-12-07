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Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanıyor: 7 Aralık 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı!

Şans Topu çekilişinde heyecan katlanarak devam ediyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu, haftanın ilk çekilişi ile başlıyor. İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleşecek Şans Topu sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 07.12.2022 - 19:09 | Güncelleme: ABONE OL
Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanıyor: 7 Aralık 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

Şans Topu'nda heyecan haftanın ilk çekilişi ile başlıyor. Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazanılmaktadır. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! İşte 7 Aralık Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

7 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

Şans Topu çekilişi saat 20.00'de açıklanacak. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz...

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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