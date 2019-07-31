Şans Topu çekilişi saat kaçta? sorusu, oyunda şansını deneyenler tarafından soruluyor. Şans topunda geçen hafta Antalya Konyaaltı'nda 1 kişi 5+1 bilerek 828 bin 884 liralık ikramiyenin tek sahibi oldu. Şans Topu çekilişine dair detaylar haberimizde...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi her çarşamba saat 21.15'te düzenleniyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Sonuçlar ile birlikte ikramiye bilgilileri ise yaklaşık yarım saat içerisinde yine MPİ'nin resmi sitesinde yayınlanıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 24 TEMMUZ

Milli Piyango İdaresi tarafından geçen hafta saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran rakamlar 07 - 14 - 18 - 22 - 34 + 05 şeklinde belirlendi.

5+1 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 18

4+1 bilen kişi sayısı : 292

4 bilen kişi sayısı : 3.145

3+1 bilen kişi sayısı : 7.366

3 bilen kişi sayısı : 82.986

2+1 bilen kişi sayısı : 64.136

1+1 bilen kişi sayısı : 215.707

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 828.884,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.456,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 366,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 42,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,05 TL