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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. 15 Şubat 2023 Şans Topu çekilişinde sonuçlar 20.00 itibarıyla açıklandı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kişinin şansını denediği çekiliş ile ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, günün Şans Topu çekiliş sonucunun ayrıntıları...

Giriş: 15.02.2023 - 21:04 | Güncelleme: ABONE OL
Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası: 15 Şubat 2023 Şans Topu numaraları açıklandı tıkla, öğren!
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Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraların saat kaçta açıklandığı ve büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, 15 Şubat 2023 Çarşamba gününün Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılar...

15 ŞUBAT 2023 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

6 - 19 - 21 - 25 - 32 - 10

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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