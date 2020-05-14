Şans Topu çekilişinde heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu Şans Topu'nda 1'den 34'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 5 rakam ve 1'den 14'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 1 şanslı rakam belirleniyor. Kuponundaki aynı kolonda 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Şans Topu çekilişine dair tüm detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 13 MAYIS: 07 - 09 - 29 - 31 - 33 + 13

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / MAMAK - BURSA / YILDIRIM

5+1 bilen kişi sayısı : 2

5 bilen kişi sayısı : 13

4+1 bilen kişi sayısı : 196

4 bilen kişi sayısı : 2.274

3+1 bilen kişi sayısı : 5.546

3 bilen kişi sayısı : 69.445

2+1 bilen kişi sayısı : 53.301

1+1 bilen kişi sayısı : 178.252

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 391.794,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.833,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 516,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 55,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 27,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.