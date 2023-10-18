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        Haberler Yaşam Şans Topu Şans Topu çekildi! İşte 18 Ekim 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı

        Şans Topu çekildi! İşte 18 Ekim 2023 Şans Topu sonuçları

        Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşti ve kazandıran sayılar belirlendi. İşte, 18 Ekim Çarşamba Şans Topu sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 20:09 Güncelleme: 18.10.2023 - 20:09
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        18 Ekim Şans Topu sonuçları
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        Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilen Şans Topu'nun haftalık ilk çekilişi tamamlandı. Şans Topu'nun kazandıran sayıları ve büyük ödülü belirlendi. İşte, 18 Ekim Çarşamba 2023 Şans Topu sonuçları...

        18 EKİM ÇARŞAMBA 2023 ŞANS TOPU SONUÇLARI

        7-9-11-29-31 12

        Büyük ödül: 2.547.002,44 TL

        ŞANS TOPU SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

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        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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