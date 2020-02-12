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12 Şubat Şans Topu sonuçları 2020 - Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama

Şans Topu 12 Şubat çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 974. hafta çekilişi yapılan Şans Topu'nda büyük ikramiye 898.134,22 TL kimseye çıkmadı ve 1. devrini gerçekleştirdi. İşte, 12 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları...

12.02.2020 - 21:21 | Güncelleme:
Şans Topu 12 Şubat çekiliş sonuçları

Şans Topu 12 Şubat çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 12 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 12 ŞUBAT 2020:  4 - 16 - 20 - 21 - 29 + 9

5+1 bilen kişi sayısı :1. DevirKişi başına düşen ikramiye tutarı:898.134,22 TL
5 bilen kişi sayısı :30Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.897,20 TL
4+1 bilen kişi sayısı :226Kişi başına düşen ikramiye tutarı:513,35 TL
4 bilen kişi sayısı :2.754Kişi başına düşen ikramiye tutarı:52,60 TL
3+1 bilen kişi sayısı :6.444Kişi başına düşen ikramiye tutarı:27,20 TL
3 bilen kişi sayısı :78.463Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,80 TL
2+1 bilen kişi sayısı :60.816Kişi başına düşen ikramiye tutarı:6,30 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

207.605Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,45 TL

 

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2020:  01 - 16 - 17 - 26 - 31 + 01

5+1 bilen kişi sayısı :4Kişi başına düşen ikramiye tutarı:222.657,75 TL
5 bilen kişi sayısı :18Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4.788,30 TL
4+1 bilen kişi sayısı :226Kişi başına düşen ikramiye tutarı:509,00 TL
4 bilen kişi sayısı :2.710Kişi başına düşen ikramiye tutarı:53,05 TL
3+1 bilen kişi sayısı :6.404Kişi başına düşen ikramiye tutarı:27,00 TL
3 bilen kişi sayısı :83.044Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,50 TL
2+1 bilen kişi sayısı :53.155Kişi başına düşen ikramiye tutarı:7,05 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

164.605Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

4,35 TL

 

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