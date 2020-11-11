'Şans Tanrıçası' ile açılacak

Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası, bu yıl Ferzan Özpetek'in 'Şans Tanrıçası' adlı filmiyle açılacak

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İtalyan sinemasının en yeni örnekleri geçmiş yıllarda olduğu gibi Türkiye'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Gösterimlerde bu yıl yeni bir format uygulanacak; filmler eş zamanlı olarak hem salonda hem de çevrim içi olarak yer alacak. İtalya Büyükelçiliği, 11 - 17 Kasım arasında Ankara'nın büyük ilgi gören kültür sanat etkinliği Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası'nı 11 yıldır organize ediyor.

İçinde bulunduğumuz zor günlerde güçlü bir mesaj vermek adına bu yıl da çok nitelikli filmlerden oluşan bir seçki sunan film haftasının 11 Kasım'da gerçekleştirilecek açılış gecesinde, Türkiye yayın hakları BKM'ye ait olan, Ferzan Özpetek'in son filmi 'Şans Tanrıçası' Türkiye'de ilk kez ve davetiyeli olarak gösterilecek.

Film haftası ardından, Guido Chiesa'nın 'Çıkar Sesini', Emiliano Corapi'nin 'Ev Hapsinde Aşk', Matteo Garrone'nin 'Pinokyo', Alessandro Siani'nin 'Dünyanın En Güzel Günü', Guido Lombardi'nin 'Çalınmış Günler' ve D'Innocenzo Kardeşler'in 'Kötü Masallar' adlı filmleriyle devam edecek.

İlk yılından bugüne Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yer alan gösterimlerin tümünde salonun hep dolu olması Türk halkının İtalyan kültürüne gösterdiği yoğun ilgi ve talebin de bir göstergesi. Başkentte bir büyükelçilik tarafından organize edilen başlıca sinema etkinliği olan Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası, bu yıl kapılarını çevrim içi olarak ve belirli bir kapasite dahilinde tüm Türkiye'deki sinemaseverlere açacak.