Şans'a yangınlarda büyük görev düşüyor

Birliğimizde bu görevi Şans adında bir yangın tespit köpeğimiz yapmakta. Şans, en son 18 Eylül'de Alanya'daki büyük orman yangınında görev alarak, yangının çıkış noktası ve yangına neden olan maddeyi buldu. Bu madde şu anda laboratuvarda inceleme altında."