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        Haberler Yaşam Şans'a yangınlarda büyük görev düşüyor

        Şans'a yangınlarda büyük görev düşüyor

        Antalya İl Jandarma Komutanlığının yangın tespit köpeği Şans, ormanlar başta olmak üzere ev ve iş yerlerindeki yangınların çıkış noktasını tespit ederek şüpheli bir durumun olup olmadığını ortaya çıkarıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:51
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        • 1

          Konyaaltı Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nde özel eğiticisi tarafından sıkı eğitime tabi tutulan Şans, diğer köpeklerden farklı olarak tiner, benzin gibi yanıcı maddeler koklatılarak eğitiliyor.

        • 2

          Güvenliği sağlanan boş arazide yanıcı maddeler dökülerek çıkarılıp ardından söndürülen yangının çıkış noktalarını bulan Şans, bu eğitimlerle görevlere hazırlanıyor.

        • 3

          Şans, Antalya ve çevre illerde ormanlardaki yangının çıkış noktasını bulup olayda kundaklama ve sabotaj olup olmadığını tespit ederek, jandarmanın işini kolaylaştırdı.

        • 4

          Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Haydar Dursun, yangın tespit köpeklerinin 2013 yılından beri birlikte görev aldığını söyledi.

        • 5

          İl Jandarma bünyesinde şimdiye kadar Kırpık ve Kadro isimli köpeklerin görev alarak emekliye ayrıldığını anlatan Dursun, "Köpeklerimiz, Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde 52 haftalık eğitime tabi tutuluyor.

        • 6

          Burada personele uyum sağlama, arama-bulma, yangın yerini tespit edilmesi gibi eğitimlere tabi tutuluyor, daha sonra branşlarına göre görevleri ayrılıyor" dedi.

        • 7

          Dursun, yangın tespit köpeklerinin branş eğitimlerinde ise kundaklama, sabotaj, araç, bina, iş yeri ve orman yangınları gibi konularda eğitildiğini söyledi.

        • 8

          Yangın tespitinde şu anda sadece Şans adındaki köpeğin görev aldığını anlatan Dursun, sözlerine şöyle devam etti:

        • 9

          "Yangın tespit köpekleri özellikle ormanlık alanlarda çıkan yangınların çıkış noktası ve sabotaj olma ihtimali varsa bunlarda kullanılan ve yangına sebep olan maddeleri bulmakla görevli.

        • 10

          Birliğimizde bu görevi Şans adında bir yangın tespit köpeğimiz yapmakta. Şans, en son 18 Eylül'de Alanya'daki büyük orman yangınında görev alarak, yangının çıkış noktası ve yangına neden olan maddeyi buldu. Bu madde şu anda laboratuvarda inceleme altında."

        • 11

          YANGIN TESPİT KÖPEKLERİ, 52 YANGINDAN 11'İNİN AYDINLATILMASINA KATKI SAĞLADI

          Dursun, yangın tespit köpeklerinin 52 yangından 11'inin aydınlatılmasına katkı sağladığını dile getirdi.

        • 12

          Köpeklerin hassas buruna sahip oldukları için yanıcı maddelere karşı duyarlı bir yapılarının olduğunu vurgulayan Dursun, "Olayların çözümlenmesinde, olay yeri inceleme ekiplerinin daha hızlı bir şekilde yangın yerine müdahalesine yardımcı oluyor.

        • 13

          Şans, Muğla, Karaman, Konya, Burdur, Isparta, Mersin ve Denizli gibi şehirlerde de görev alıyor. Son dönemlerde orman yangınlarının artması nedeniyle yangın tespit köpeklerimize daha çok görev düşmeye başladı" dedi.

        • 14

          Konyaaltı Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nde yangın tespit köpeğinin yanında asayişten kadavra bulmaya, narkotikten bomba tespitine çeşitli alanlarda eğitilmiş köpekler bulunuyor.

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          Nevşehir'deki eğitimlerin ardından köpeklere Konyaaltı'nda da eğitim veriliyor.

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