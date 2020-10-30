Sanofi ve GSK’dan, COVAX’a 200 milyon doz aşı desteği

AA

Sanofi'den yapılan açıklamada, firmanın GSK ile Kovid-19 aşılarının adil ve eşit küresel dağılımı hedefi ile yapılanan çok uluslu COVAX'ın resmi koordinatörü olan Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı-GAVİ ile niyet anlaşması imzaladığı duyuruldu.

Niyet anlaşmasına göre Sanofi ve GSK, geliştirdikleri aşının düzenleyici otoriteler tarafından onaylanması durumunda, COVAX’a 200 milyon doz adjuvanlanmış rekombinant protein bazlı Kovid-19 aşısı verecek. Her iki şirket de bu anlaşma ile onaylı aşılarının COVAX inisiyatifine dahil olan tüm ülkelerde, ihtiyaç sahiplerine adil bir şekilde ulaşmasını sağlama hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Pasteur İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Küresel Başkanı Thomas Triomphe, bu çaptaki küresel bir sağlık krizinin daha önce eşine rastlanmamış iş birlikleri ile ele alınması gerektiğini belirterek, "Taahhüdümüz, küresel halk sağlığı konusundaki önceliklerimizi ve uzun vadeli bakışımızı yansıtıyor. Kovid-19 aşılarımız dünyanın her yerinde, yüksek risk altında olan herkes için erişilebilir olacaktır." ifadelerini kullandı.

GSK Aşılar Bölümü Başkanı Roger Connor ise, "Kovid-19 aşılarının geliştirilmesi üzerinde çalışmaya başladığımız ilk gün, GSK olarak bu aşıları dünyanın her yerinden insanlara ulaştırma sözü verdik. Bu alanda Sanofi ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. COVAX’a kaydolan ülkelere mümkün olan en kısa sürede sunmayı hedeflediğimiz protein bazlı aşımız, Kovid-19'a karşı verilen küresel mücadeleye önemli bir katkı potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.

- Aşı çalışmalarında son durum

Sanofi ve GSK, 3 Eylül'de toplam 440 kişinin kayıtlı olduğu bir faz 1/2 çalışması başlattı. Yıl sonundan önce faz 3 çalışmasının başlatılması hedefi ile bu çalışmanın sonuçlarının Aralık 2020 başında alınması öngörülüyor. Sonuçların lisans başvurusu için yeterli olması durumunda, 2021'in ilk yarısından itibaren resmi onay talep edilmesi planlanıyor.