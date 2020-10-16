Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in Trendi adlı bir kadın dergisi için çekilmiş fotoğrafında bir spor ceket dışında üzerine hiçbir şey giymemesi, ülkede cinsiyetçilik ve siyasi adabın sınırları konusunda tartışma başlattı.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre bazı sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafta 34 yaşındaki Marin'in belinden yukarısında sadece bir spor ceket ve kolye olmasına öfkelendi. Bu kişiler fotoğrafın "gülünç" olduğunu ve bir başbakana yakışmadığını söyledi.

Finli girişimci Aki Pyysing, Marin'in ekonomi politikalarını eleştirdiği yazıda, başbakanın dekoltesiyle dalga geçti ve "ilgi aramakla" suçladı. Yazı, ana muhalefetteki merkez sağ Ulusal Koalisyon'un üyesi iki milletvekili tarafından paylaşıldı.

Bu görüşlere karşı çıkanlar ise Marin'in kendine güvenmesini övdü, benzer fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak başbakana destek verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Carl Gustaf Mannerheim'in üstsüz fotoğraflarını paylaştı.

Sıkı bir feminist olan Marin geçen yıl Aralık ayında göreve geldiğinde, dünyanın en genç başbakanıydı ve kabinesindeki bakanlardan üçü de 30'lu yaşlardaki kadınlar.

Bekar bir anne tarafından büyütülen ve her gün iki yaşındaki kızını almak için bizzat yuvaya giden Marin, özel yaşamıyla ilgili söyleşilerinde de cinsiyet eşitliği vurgusu yapıyor.

Trendi dergisine konuşan Marin, "Görünümüme değil, siyasete odaklanmak istiyorum" dedi.

'Birçok kişi göğsünü görmedi bile'

#iamwithsanna - Sanna'yl birlikteyim - etiketini kullanarak benzer fotoğraflarını paylaşan Finlililer arasında oyuncu Kiki Kokkonen ve şarkıcı Hanna Pakarinen de vardı.

Trendi dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Mari Karsika, "Tartışma, fotoğrafa baktıklarında ne gördükleri insanlar hakkında çok şey söylüyor. Birçok kişi göğsünü görmedi bile. Sanna Marin'i moda bir siyah pantolon ceket takımla gördüler" dedi.

Karsika ayrıca, eleştirileri kadın düşmanlığından başka bir şekilde tanımlamanın da zor olduğunu söyledi.

Bu arada, tartışma büyürken Pyssing'in yazısını paylaşan iki muhafazakâr milletvekili özür diledi ve Twitter'daki paylaşımlarını sildi.