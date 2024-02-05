Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı

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Trendyol 1. Lig'in alt sıralarında yer alan Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İrfan Buz'a ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.