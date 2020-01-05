Şanlıurfaspor'da kongre ertelendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Şanlıurfaspor, kötü gidişata bir türlü dur diyemiyor. Eski yönetimin maddi sıkıntılar nedeniyle toplu halde istifa etmesi üzerine takımı kongreye götürmesi için valilik tarafından bir heyet atanmıştı. Başkanlığına kulüpte daha önce yöneticilik yapan Mahmut Mangal’ın atandığı heyetin kulübü olağanüstü kongreye götürmesi planlanıyordu. Heyet aldığı kararla kulübü kongreye götürdü. Takımın tesislerinde bugün gerçekleştirilen olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve şu ana kadar herhangi bir galibiyeti bulunmayan Şanlıurfaspor eksi 14 puanla son sırada yer alıyor.