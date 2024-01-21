Şanlıurfaspor: 4 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip 5 hafta sonra galibiyete ulaştı
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor, Adanaspor'u konuk etti.
11 Nisan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
5 hafta sonra galibiyete ulaşan Şanlıurfaspor'un gollerini 20. dakikada ve 79.dakikalarda Marco Paixao 70. dakikada Barış Ekincier ve 85. dakikada Kadeem Harris kaydetti.
Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor puanını 19'a yükseltti. Adanaspor ise 20 puanda kaldı.
Gelecek hafta Şanlıurfaspor, Boluspor'u konuk edecek. Adanaspor ise Keçiörengücü'nü konuk edecek.