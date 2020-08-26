İHA

Henüz bilinmeyen bir nedenle Şanlıurfa - Adıyaman karayolundaki otluk alanda çıkan yangın, Atatürk Ormanı’na sıçradı. Kuru ot ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yükselen alevlere müdahale için bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Bölgede bir kilometrelik alanda 30’dan fazla ağaç yanarak kül oldu.