Şanlıurfa’da otomobil ile biçerdöver çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa'nın, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yardımcı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Hasan U.’nun kullandığı otomobil karşı yönden gelmekte olan A.Ş.’nin kullandığı biçerdöverle çarpıştı. Kazada sürücü Hasan U. ile yanında bulunan İsmail Uğur (49) yaralandı.

İhbar üzerine kaza bölgesine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Uğur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan U.'nun ise tedavisi sürüyor.

Biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.