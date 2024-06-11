Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şanlıurfa’da, muhtarlık kapısına ‘Katil’ yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı

        Şanlıurfa’da, muhtarlık kapısına ‘Katil’ yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı

        Şanlıurfa'da, yaşanan kuduz vakasının ardından karantinaya alınan Batıkent Mahallesi'nde muhtarlık ofisinin girişine 'Katil' yazdığı belirlenen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şanlıurfa Valiliği ise Siverek'teki Hayvan Barınağı'ndan 28 köpeği Ankara'ya götürürken yakalanarak tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya, Büyükşehir Belediyesine ve barınak görevlisine idari para cezası uygulandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 22:16 Güncelleme: 11.06.2024 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da muhtarlık kapısına 'Katil' yazdılar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da son günlerde başıboş köpeklerin 5 vatandaşa saldırması sonucu köpeklerden alınan numunelerde kuduz çıkması üzerine Batıkent ile Payamlı Mahallesi'nde kuduz karantina uygulaması başlatıldı. Kuduz karantinası uygulamasının yapıldığı Batıkent Mahallesinde bir vatandaşın olay günü kuduz köpeği orantısız güç kullanarak yere yatırma görüntüleri sosyal medyada tepkiye yol açtı.

        Görüntülerin ardından Türkiye'nin değişik illerinden gelen hayvanseverler basın açıklaması yaptıktan sonra Batıkent Mahallesi'ndeki muhtarlık ofisinin kapı ve duvarlarına 'Katil' yazısı yazıldı. Mahalle sakinleri ile hayvanseverler arasında arbedeye yol açan olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay anına ait görüntüleri inceleyen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri; yere yazı yazan ve muhtarlık ofisine zarar veren 4 kişi hakkında 'Kamu malına zarar verme, hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarttı.

        VALİLİKTEN BELEDİYEYE VE GÖREVLİYE İDARİ PARA CEZASI

        Öte yandan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Siverek Hayvan Bakımevindeki 28 köpeği mevzuata aykırı şekilde aracına koyup Ankara’ya götürdüğü sırada yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı. Bu gelişmeler üzerine Siverek’teki barınakta 28 köpeğin mevzuata aykırı şekilde Boyacı’ya teslim edildiğini belirleyen Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve barınak görevlisine idari para cezası uyguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Bakan Fidan, Putin'le görüştü
        Bakan Fidan, Putin'le görüştü
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Yardım isteyen Filistinli infaz edildi
        Yardım isteyen Filistinli infaz edildi
        Ölüme böyle gitti
        Ölüme böyle gitti
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Habertürk Anasayfa