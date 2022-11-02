İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde yol kontrolünde şüphelenilerek durdurulan plakası açıklanmayan bir kamyonetin kasasında yabancı uyruklu 24 kaçak göçmen yakaladı.

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri belirlenen M.E.ve S.C. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.