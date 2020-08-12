DHA

Dünyadaki bazı ülkelerde rastlanan, Türkiye´de de kırsal alanlarda görülen 2 gram ağırlığındaki sivri burun adlı böcekçil hayvan, Şanlıurfa´da görüntülendi.

Tarıma zararlı böcekleri yediği için çiftçi dostu olarak bilinen 5 santim uzunluğundaki canlı, en küçük memeli hayvanları arasında gösteriliyor.

Ortalama yaşam süresi 1,5 yıl olan canlı, Şanlıurfa'da da doğa fotoğrafçılığı yapan Mehmet Mahmutoğlu tarafından kayıt altına alındı...

Sivri burun isimli böcekçil canlının çiftçi dostu olduğunu ve tarlada ekinlere zarar veren böceklerle beslendiğini ifade eden Mahmutoğlu, "Küçük dostumuz biraz incelendiğinde fare değil. Yaşam alanı incelendiğinde sulak alanlarda, ormanlık alanlarda görmek mümkündür. Türkiye´de bu türün fotoğraflanması biraz zordur. Bu türün boyutu 2 ile 5 santimetre arasında değişiyor. Şu anda Portekiz´de, Güney Afrika´da da görülen bir türdür. Şanlıurfa´da bu türe rastlandığı için çok mutluyuz. Türün fotoğrafı pek olmadığı için biz fotoğrafladık. Evim kırsalda olduğu için sivri burunluya evin bahçesinde rastladım ve uzun süre inceledim, sonra yeniden doğaya bıraktım" dedi.