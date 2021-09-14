Refahiye Mahallesinde Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) görevlilerince yol altında bulunan su hattında çalışma yapıldığı sırada boru patladı. Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su çevreye yayıldı.

Tazyikli su uzun süre çevredeki yola aktı. Bazı sürücüler fışkıran suyun altına araçlarını getirerek yıkanmasın sağladı. ŞUSKİ ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından patlayan su borusu onarılarak yol trafiğe açıldı.