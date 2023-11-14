Şanlıurfa’da bir kadını tehdit eden polis memuruna soruşturma açıldı
Şanlıurfa Valiliği, tartıştığı kadını tehdit eden polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Giriş: 14.11.2023 - 19:16 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:17
Bazı haber sitelerinde yer alan bir kadın ile polis memuru arasında yaşanan diyaloga ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Basında ve bazı haber sitelerinde yer alan 'Şanlıurfa'da bir Polis Memurunun bir kadına saldırdığına' ilişkin iddiaları içeren haber üzerine ilgili polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."