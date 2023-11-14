Şanlıurfa’da bir kadını tehdit eden polis memuruna soruşturma açıldı

Şanlıurfa’da bir kadını tehdit eden polis memuruna soruşturma açıldı

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Bazı haber sitelerinde yer alan bir kadın ile polis memuru arasında yaşanan diyaloga ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında ve bazı haber sitelerinde yer alan 'Şanlıurfa'da bir Polis Memurunun bir kadına saldırdığına' ilişkin iddiaları içeren haber üzerine ilgili polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."