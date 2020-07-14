Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı karara göre, Akçakale'de 1, Birecik'te 6, Bozova'da 2, Ceylanpınar'da 1, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 23, Karaköprü'de 27, Suruç'ta 2 ve Viranşehir'de 9 farklı adreste karantina tedbiri uygulandı.

İHA'nın haberine göre kentte, Bozova'da 1, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 13, Haliliye'de 15, Karaköprü'de 16, Siverek'te 1, Suruç'ta 3 ve Viranşehir'de 9 adreste ise karantina sona erdirildi.

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