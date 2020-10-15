Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu plakası tespit edilen kamyon takip altına alındı. Ardından uyuşturucu yüklü kamyon, ekip araçlarıyla önü kesilerek durduruldu.

Eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada kamyon kasasının tabanına gizlenmiş 31 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan polis araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.