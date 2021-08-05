Kent merkezinde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Siverek ilçesinde de şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

AA'nın haberine göre, rüzgarın kısa sürede fırtınaya döndüğü ilçede bir marketin dolapları ile ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin kepenkleri zarar görürdü.

Dolapların devrilmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan esnaf, kepenklerin çevredeki iş yerlerine zarar vermemesi için yoğun çaba harcadı.