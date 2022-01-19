Şanlıurfa ve Diyarbakır okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 yarın Şanlıurfa ve Diyarbakır okullar tatil mi, kar tatili ilan edildi mi? - Son Dakika

Şanlıurfa ve Diyarbakır'da okullar yarın tatil mi? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Şanlıurfa ve Diyarbakırlı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İşte kar tatili haberlerine dair detaylar...

ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'da tatil...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın da eğitime ara verildiğini duyurdu.

Vali Erin, yoğun kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda sorunlar yaşanabileceğini belirterek "Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer resmi ve özel kurum kuruluşlarına ait kreş, gündüz bakımevleri ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20/01/2022 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli veya hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" dedi.

Diyarbakır'da okullar 2 gün daha tatil edildi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Vali Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kentte yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kentte kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini anımsatan Karaloğlu, "Meteorolojinin bu gece çok ciddi bir ayaz ve buzlanma olacağı, sıfırın altında 15 dereceye kadar sıcaklığın düşeceği uyarıları var. Bugünkü toplantıda almış olduğumuz kararla yarın ve cuma günü eğitime 2 gün Diyarbakır'ın tamamında ara veriyoruz." dedi.

Karaloğlu, kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlardan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların da 2 gün idari izinli sayılacağını dile getirerek, "Cuma karne günü ama e-okul üzerinden cuma sabahı itibarıyla çocuklarımız karnelerini görebilecekler. Onun için okullara fiilen gelmelerine gerek yok. Zaten çok ciddi bir buzlanma olacak. Riski de ortadan kaldırmış olacağız." bilgisini verdi.

ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve batısında kuzeyli, Doğusunda ise güney ve doğu yönlerden orta zaman zaman kuvvetlice (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Bölgemizde beklenen yağışların 18.01.2022 Salı günü öğle saatlerinden itibaren (Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır çevreleri, Batman'ın kuzeyinde) yoğun kar (20 cm. üzeri), bölgenin güneyinde (Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa'nın güneyinde) kuvvetli yer yer yoğun kar (10-30 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneydoğu yönlerden, Çarşamba günü kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının, 20.01.2022 sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.