Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle birçok ilde eğitime ara verildi. Valiliklerden peş peşe son dakika açıklamaları gelirken öğrenciler de kendi illerindeki durumu araştırmaya başladı. Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde olan öğrenciler, kar tatili olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, Şanlıurfa ve Diyarbakır okullar tatil mi, kar tatili oldu mu konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, 14 Mart 2022 Şanlıurfa ve Diyarbakır okullar tatil oldu mu, Valilik'ten son dakika kar tatili açıklaması var mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...