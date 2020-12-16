Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'daki çalışmaları inceledi

AA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Tel Abyad'da sürdürülen çalışmaları inceledi.

Vali Erin ile beraberindeki Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Sönmez ile ilçede devam eden inşaat çalışmalarını denetledi.

İlçe merkezinde ekmek fırını, akaryakıt istasyonu, un fabrikası ve mucur sahası ile Süluk beldesini ziyaret eden Vali Erin, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erin, Süluk'teki incelemesinin ardından beldede yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.