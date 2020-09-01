Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir süre önce hizmet vermeye başlayan gümrük kapısına gelen Vali Erin, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sınırın karşı tarafındaki Resulayn ilçesinde yürütülen çalışmaları da ilgili kişilerle istişare eden Vali Erin, Ceylanpınar'ın, Viranşehir'in ve Resulayn'ın ekonomisine çok önemli katkılar sunması beklenen gümrük kapısındaki eksikliklerin hızlıca tamamlanması için talimat verdi.

Gümrük kapısının hizmete girmesiyle Rasulayn'da yetiştirilen tarımsal ürünlerin ticareti de başlarken, haftanın belirli günleri gerçekleştirilen ticari geçişlerin tüm haftaya yayılması planlanıyor.