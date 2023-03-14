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Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı

Giriş: 14.03.2023 - 23:29 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı - Güncel Haberler
İHA

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sonucu bazı evleri su bastı, yollar göle döndü.

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Trafikte aksamaların yaşandığı kentte bazı ev ve işyerini de su bastı. İl genelinde yağış etkisi sürüyor. Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Şanlıurfa Valiliği, merkez ve ilçelerde yaşanan aşırı sağanak nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır” denildi.

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