Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Şanlıurfa teravih namazı saatleri 2024: Diyanet Şanlıurfa teravih namazı vakti saat kaçta ve ne zaman kılınacak?

        Şanlıurfa teravih namazı saatleri 2024: Şanlıurfa'da teravih namazı ne zaman kılınacak?

        Müslüman alemi için büyük önem arz eden Ramazan ayı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye saatlerinden sonra teravih saatleri de gündem oldu. Şanlıurfa teravih namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Tüm iller için olduğu gibi Şanlıurfa 2024 teravih namazı saati de araştırılmaya başlandı. Peki, Şanlıurfa teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 01:18 Güncelleme: 11.03.2024 - 01:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İslam dünyasında gözlerin çevrildiği Ramazan ayı başladı. Yurdumuzun dört bir yanında bu ay itibariyle oruç tutarak ve teravih namazları kılarak ibadet edecek yurttaşlarımız için Şanlıurfa da dahil olmak üzere il il teravih namazı saatlerini derledik. İşte, Ramazan ayının ilk haftasının 2024 Şanlıurfa teravih namazı saatleri...

        • 2

          1. GÜN 10 MART PAZAR

          Şanlıurfa teravih namazı saati: 19:48

          2.GÜN 11 MART PAZARTESİ

          Şanlıurfa teravih namazı saati: 19:49

          3.GÜN 12 MART SALI

          Şanlıurfa teravih namazı saati: 19:50

          4.GÜN 13 MART ÇARŞAMBA

          Şanlıurfa teravih namazı saati: 20:51

          5.GÜN 14 MART PERŞEMBE

          Şanlıurfa teravih namazı saati: 20:52

          6.GÜN 15 MART CUMA

          Şanlıurfa teravih namazı saati: 20:53

          7.GÜN 16 MART CUMARTESİ

          Şanlıurfa teravih namazı saati: 20:54

          ŞANLIURFA 2024 TERAVİH VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

          Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

        • 4

          TERAVİH NAMAZI TEK NİYETLE KILINABİLİR Mİ?

          Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selâm verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rek'atta selâm verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır (İbn Nüceym, el-Bahr, 2/74-75; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/117).

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arda Güler'den ilk gol!
        Arda Güler'den ilk gol!
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Derbide kazanan taraf Terim'li Pana!
        Derbide kazanan taraf Terim'li Pana!
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu
        Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu
        "Kadıköy'e gelen yatıyor!"
        "Kadıköy'e gelen yatıyor!"
        Fenerbahçe pes etmedi!
        Fenerbahçe pes etmedi!
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Hakemlerin ligi!
        Hakemlerin ligi!
        "Last dance" berabere!
        "Last dance" berabere!
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı

        Namaz Vakitleri

        11.03.2024 Pazartesi
        Tümü
        Habertürk Anasayfa