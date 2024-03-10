İslam dünyasında gözlerin çevrildiği Ramazan ayı başladı. Yurdumuzun dört bir yanında bu ay itibariyle oruç tutarak ve teravih namazları kılarak ibadet edecek yurttaşlarımız için Şanlıurfa da dahil olmak üzere il il teravih namazı saatlerini derledik. İşte, Ramazan ayının ilk haftasının 2024 Şanlıurfa teravih namazı saatleri...