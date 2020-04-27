Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreter Osman Yüksekyayla'nın sosyal medya hesaplarından gerçeği yansıtmayan koronavirüs vakası verileri paylaştığı belirlendi. Melik ve Yüksekyayla, halkı yanılttıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Poliste ifadeleri alınan ikili, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.