Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2023: Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başındaydı. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, tekrardan oy kullanıldı. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağı kararının kalmasının ardından Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları gelmeye başladı. 28 Mayıs 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları ve önde olan Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için sonuçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki, Şanlıurfa seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? Şanlıurfa seçim sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs 2023 Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçim sonucu canlı takip ekranı

Giriş: 28.05.2023 - 18:39 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2023: Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?
HABERTURK.COM

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları ile il genelinde son durum
Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 77.11 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 73.9 oldu. Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 450.293 oyla yüzde 65.44 - Kemal Kılıçdaroğlu: 237.771 oyla yüzde 34.56 aldı.
Şanlıurfa 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan: 450.293 oyla yüzde 65.44
Kemal Kılıçdaroğlu: 237.771 oyla yüzde 34.56
İLK TURDA NELER OLMUŞTU?
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 606.584 oyla yüzde 62.00 - Kemal Kılıçdaroğlu: 352.939 oyla yüzde 36.08 oy oranı elde etmişti.

Recep Tayyip Erdoğan: 450.293 oyla yüzde 65.44

Kemal Kılıçdaroğlu: 237.771 oyla yüzde 34.56



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor
Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor
Oy kullandıktan sonra soluğu plajda aldılar
Oy kullandıktan sonra soluğu plajda aldılar
Türkiye seçimini yaptı! İşte ilk sonuçlar
Türkiye seçimini yaptı! İşte ilk sonuçlar
Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçirdi
Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.