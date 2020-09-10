Şanlıurfa'nın tescilli lezzetleri markalaşıyor

Şanlıurfa'da, valilik, belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ tarafından şehrin iki eşsiz lezzeti olan fıstık ve isot için özel tasarıma sahip yeni ambalaj üretildi.Şık görünümü ve üzerinde bilgilendirme notlarının yer aldığı özel kutulara yerleştirilen 5 farklı isot çeşidi ile kentte en kaliteli fıstık olarak bilinen ve "Keten köyneği" cinsi olarak nitelendirilen fıstık, "Taste Of Urfa" markasıyla tüketicinin beğenisine sunuldu.İnternet aracılığıyla birçok ulusal ve uluslararası alışveriş sitelerinden satışa sunulan ürünler, isteyen yerel esnaf aracılığıyla da kente gelen yerli ve yabancı turistler için pazarlanıyor.Eşsiz lezzetler, 50 ile 70 lira arasında değişen fiyatlarda temin edilebiliyor.- "İlk adım isot ile atıldı"Şanlıurfa Turizm AŞ Müdürü Mehmet Uncu, AA muhabirine, kentin eşsiz lezzetlere sahip özel bir coğrafi bölgede yer aldığını söyledi.Amaçlarının coğrafi işaretli yerli ürünlerin markalaşmasını sağlamak olduğunu anlatan Uncu, kuruluş olarak çok sayıda araştırma ve işbirliği yürüttüklerini ifade etti.Şanlıurfa'nın 30 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğuna dikkati çeken Uncu, şöyle devam etti:"Amacımız Şanlıurfa'nın yöresel ürünlerinin markalaştırılarak online sanal pazarlarda satışını sağlamaktır. Bu kapsamda isot ile başladık. İsotun 5 çeşidinin yer aldığı bir set oluşturduk. Bu ürünler coğrafi işareti alınmış ürünler. Şu an yapılması gereken bu coğrafi işaretli ürünlerin markalaşmasını sağlamaktır. Biz de ilk adımı isot ile attık, bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha sonra paketlenebilecek diğer gıda ürünleriyle de devam edeceğiz. Bunları 'Taste Of Urfa' markasıyla hem kentimizde hem de internet ortamında dünyanın her yerine pazarlayabileceğiz. İsot ile beraber baharat ve fıstık seti de yine bu marka adı altında satışa sunuluyor. Kentimizin coğrafi işaretli ürünlerinin daha fazla katma değerle satılmasını sağlayarak bölgenin kalkınmasına bir nebze olsun katkı sunmak istiyoruz."Uncu, zahmetli bir süreçle isot üreten kadınlara da destek olma amacıyla kentte bu sektör için kurulan 2 kadın kooperatifinden ürünleri temin ettiklerini sözlerine ekledi.
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