27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, kentin 27 ürününün coğrafi işaret aldığını, 300'den fazla tespitli yöresel ürüne de tescil almayı hedeflediklerini belirterek, "Hem Türkiye'de hem de yurt dışında ürünlerimizi tanıtarak pazar payımızı artırmak istiyoruz. Şanlıurfa'nın coğrafi işaretlerini Avrupa'ya taşımak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.
Peltek, AA muhabirine, coğrafi işaretlerde amacın bir kültürü, bölgeyi, ürünü yapanı ve ürünü korumak olduğunu söyledi.
Şanlıurfa'nın coğrafi işaretler yönünden zengin olduğuna işaret eden Peltek, "Bugüne kadar kentimizin 27 ürünü coğrafi işaret aldı ama 300'den fazla tespitli yöresel ürünümüz var. Bunların da tescilini almayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Yöresel ürünlerden çok azına coğrafi işaret alınabildiğini vurgulayan Peltek, şöyle devam etti:
"Şanlıurfa'nın yöresel tatlarının birçoğu taze ve hemen sofraya sunulacak türden ürünler. Biz henüz bu ürünlerin konservesini, dondurulmuşunu yapıp profesyonel anlamda ticarete girmiş değiliz. Kültürümüzde ve yöremizde 'Yemek satmayız, ikram ederiz' anlayışı hakim ancak global dünyada artık hem ikramımızı yapıp hem de ticari olarak payımızı almamız gerekiyor. Bu amaçla çalışmalar yürütüyoruz."
İLK HEDEF AVRUPA
Coğrafi işaret tescili alınan ürünlerin yanı sıra diğerlerinin de tanıtımı için gelecek dönemde yeni projeleri uygulamaya koyacaklarına dikkati çeken Peltek, "Hem Türkiye'de hem de yurt dışında ürünlerimizi tanıtarak pazar payımızı artırmak istiyoruz. Şanlıurfa'nın coğrafi işaretlerini Avrupa'ya taşımak için çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar çiğ köftemizden sadeyağımıza, şıllık tatlımızdan ciğer kebabımıza kadar yöresel ürünlerimiz coğrafi işaret tescili aldı. Bu ürünlerimizi yurt dışında da tanıtmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
İlk hedeflerinin Avrupa olduğunu ifade eden Peltek, yürütülecek çalışmaların sadece ürünlerin tanıtımıyla sınırlı kalmayacağını, Şanlıurfa ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.
Peltek, Şanlıurfa'nın yöresel ürünlerinin yanı sıra Göbekli Tepe'nin de aralarında olduğu dünya kültür mirası ve insanlık tarihi açısından çok önemli varlıkları barındırdığının altını çizerek şunları kaydetti:
"Göbekli Tepe dünyada tarihin yeniden yazıldığı bir varlığımız. Burasının keşfiyle şehre turist akını başladı. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımız da devam ediyor. Dünyada ne kadar insan yaşıyorsa Göbekli Tepe'yi görmekle mükellef. Bütün insanlığın tarihçesi Şanlıurfa'da. Dolayısıyla kentimiz her yönüyle Türkiye'nin tanıtımına katkı yapacak potansiyel taşıyor. Yöresel ürünlerimiz ve diğer varlıklarımızla çalışmalarımız sürecek."
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