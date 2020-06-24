Şanlıurfa, "İslam Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmeyi hedefliyor

AA

Vali Erin, valilik, belediye ve kamu kurumlarının iş birliğiyle kurulan Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ'nin olağan genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, şehrin ulusal ve uluslararası anlamda tanıtımına yönelik çok yönlü çalışmaların yapıldığını söyledi.

Şehrin tarihi ve turistik mekanlarının yönetimini ve yönlendirmesini daha iyi yapabilmek için farklı plan ve projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Erin, her kurumun ve vatandaşın bu noktada üzerine düşen görevi yerine getirmesini beklediklerini dile getirdi.

Erin, kentin inançsal değerler anlamında önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, "Peygamberlerin atası" kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayb peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa'nın dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra geldiğini ifade etti.

Kentin turizmdeki yeni hedefini açıklayan Vali Erin, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde Şanlıurfa'nın İslam Turizm başkenti olması, en önemli konumuzdur. Şanlıurfa'nın turizmdeki yeni hedefi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından 'İslam Dünyası Turizm Başkenti' ilan edilmesini sağlamaktır. 2019 yılı Göbeklitepe yılı olarak değerlendirildi. Bu değer ve kıymet, tarihi ören yerimizde bu yıl ve gelecek yıllarda da aynı şekilde sürmeye devam edecektir. Bunun yanında sahip olduğumuz şehrin kimliğini yansıtan, Peygamberler Şehri olarak inanç turizmindeki zenginliğimizi bir kez daha tescilleyip dünya gündemine gelmemiz gerekiyor:"

Vali Erin, toplantının diğer gündem maddelerine ilişkin de görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantıya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, ticaret ve sanayi odalarının başkanlarının yanı sıra çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi katıldı.