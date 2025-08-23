Şanlıurfa'da, edinilen bilgiye göre olay, dün saat 16.00 sıralarında Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı.

YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ

İddiaya göre, A.J.A.'nin kullandığı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Merve Sakat'a çarptı.

MERVE HASTANEDE CAN VERDİ

İHA'daki habere göre küçük kız ağır yaralanırken sürücü ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Doktorların müdahale ettiği küçük kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DÜŞEN PLAKADAN YAKALANDI

Olay yerine giden polis ekipleri, küçük kıza çarptıktan sonra kaçan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı. Olay yerinde düşürdüğü plakadan aracı tespit edilen sürücü, polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.