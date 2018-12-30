Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan etmesinin ardından tanıtım atağına geçip, kültür turizmine verdikleri önemle tanınan Japon ve Güney Koreli turistleri kente çekebilmek için çalışmalar yapacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Şanlıurfa halkı adına teşekkür ederek Göbeklitepe'nin, Şanlıurfa ve Türkiye için çok şey ifade ettiğini belirtti.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, bu yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla dünyanın ilgisini çektiğini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu: "2019'un 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan edilmesiyle artık yerli ve yabancı turistler daha çok kentimize gelecek. Bu esnafımızın daha fazla kazanacağı, buradaki yatırımların canlanacağı anlamına geliyor. 2018 yılında yaklaşık 1 milyon turist Göbeklitepe'yi ziyaret etti, gelecek yıl bu sayı daha da artacak.

Mimarisiyle, kültürüyle, inanç merkezleriyle ve tarihiyle önemli bir merkez olan Şanlıurfa'da 2019 yılında turizmde bir patlama yaşanacağına inanıyorum. Artık önümüze bakmamız, yerel anlamda çok iyi çalışmamız lazım. Konaklama ve otelcilik anlamında yatırımcıları yönlendirmek lazım. Kapasitenin çok artacağı görülüyor. Bizim de şehir olarak buna hazırlıklı olmamız lazım. Acentelerin ve otellerin kendilerini bu yoğunluğa göre hazırlaması lazım. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu hizmet yetmez özel sektörün bu pastadan payını alması lazım diye düşünüyorum."

"GEREKLİ OLAN ALTYAPI VE ULAŞIM KONUSUNDA HAZIRIZ"

Çiftçi, Şanlıurfa'nın Halil İbrahim'in bereketi ve misafirperverliğiyle ziyaretçilerini karşılamaya hazır olduğunu dile getirerek Şanlıurfa'nın sokakları ve çarşılarının huzurla dolu olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Göbeklitepe'yle ilgili çalışmalar yürüttüğünü, kendilerinin de Bakanlık'la irtibat halinde olduklarını belirten Çiftçi, "Geçen yıl İspanya ve Çin'de Göbeklitepe'nin tanıtımını, Valilik ile yapmıştık. Artık yurt dışına, birçok coğrafyaya açılacağız. 2019 yılında hedefimizde Japonya ve Güney Kore var. Göbeklitepe'yi tanıtacağız ve dünyada Göbeklitepe'yi bilmeyen hiç kimse kalmayacak. Gerekli olan altyapı ve ulaşım konusunda hazırız. Göbeklitepe'ye otobüs seferlerimiz sürüyor" diye konuştu.

"YATAK SAYISININ ARTIRILMASI GEREKİYOR"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen de sektör adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

2019'un "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesine sevindiklerini dile getiren Türkmen, şöyle devam etti: "Bu yıl bizim hedefimiz olan 1 milyon turist sayısına çok şükür ulaştık fakat 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan edilmesiyle gelecek sene bu sayının en az yüzde 25-30 artacağını tahmin ediyoruz. Bu otel ve yatak sayısına da etki edecek. Yatak sayımız şimdilik buna hazır değil. Bu açığın kapatılması için yapımı devam eden otellerin en kısa zamanda bitirilmesi, şahıslara ait özel Urfa evlerinin de restore edilerek turizme kazandırılması gerekiyor."

Türkmen, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine iş düştüğüne işaret ederek "Yatak sayısını en kısa zamanda artırmamız lazım yoksa konaklama konusunda sıkıntılar yaşarız. Halfeti başta olmak üzere ilçelerimizdeki otelleri de duruma göre kullanıyoruz. İlçelerimizdeki bu durum ileride otel sayılarının da artmasını sağlayacak ve bölgenin ekonomik kalkınma hedefine de katkı sağlamış olacak" diye konuştu.